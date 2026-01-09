- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
6 (75.00%)
亏损交易:
2 (25.00%)
最好交易:
574 101.16 IDR
最差交易:
-75 786.21 IDR
毛利:
977 945.82 IDR (75 112 pips)
毛利亏损:
-146 351.67 IDR (8 082 pips)
最大连续赢利:
5 (912 571.97 IDR)
最大连续盈利:
912 571.97 IDR (5)
夏普比率:
0.55
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.79%
最近交易:
59 几分钟前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 小时
采收率:
5.96
长期交易:
7 (87.50%)
短期交易:
1 (12.50%)
利润因子:
6.68
预期回报:
103 949.27 IDR
平均利润:
162 990.97 IDR
平均损失:
-73 175.84 IDR
最大连续失误:
2 (-136 085.63 IDR)
最大连续亏损:
-136 085.63 IDR (2)
每月增长:
20.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
76 600.51 IDR
最大值:
139 620.13 IDR (3.44%)
相对跌幅:
结余:
3.41% (138 440.85 IDR)
净值:
4.94% (238 836.79 IDR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|81
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|48K
|BTCUSD
|19K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +574 101.16 IDR
最差交易: -75 786 IDR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +912 571.97 IDR
最大连续亏损: -136 085.63 IDR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
21%
0
0
USD
USD
4.8M
IDR
IDR
1
0%
8
75%
100%
6.68
103 949.27
IDR
IDR
5%
1:500