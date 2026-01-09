- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
6 (75.00%)
Perte trades:
2 (25.00%)
Meilleure transaction:
574 101.16 IDR
Pire transaction:
-75 786.21 IDR
Bénéfice brut:
977 945.82 IDR (75 112 pips)
Perte brute:
-146 351.67 IDR (8 082 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (912 571.97 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
912 571.97 IDR (5)
Ratio de Sharpe:
0.55
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.80%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
5.96
Longs trades:
7 (87.50%)
Courts trades:
1 (12.50%)
Facteur de profit:
6.68
Rendement attendu:
103 949.27 IDR
Bénéfice moyen:
162 990.97 IDR
Perte moyenne:
-73 175.84 IDR
Pertes consécutives maximales:
2 (-136 085.63 IDR)
Perte consécutive maximale:
-136 085.63 IDR (2)
Croissance mensuelle:
20.84%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
76 600.51 IDR
Maximal:
139 620.13 IDR (3.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.41% (138 440.85 IDR)
Par fonds propres:
4.94% (238 836.79 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|81
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|48K
|BTCUSD
|19K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +574 101.16 IDR
Pire transaction: -75 786 IDR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +912 571.97 IDR
Perte consécutive maximale: -136 085.63 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
