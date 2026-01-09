SignauxSections
Ahmad Rustian

Cukimay

Ahmad Rustian
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 21%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
6 (75.00%)
Perte trades:
2 (25.00%)
Meilleure transaction:
574 101.16 IDR
Pire transaction:
-75 786.21 IDR
Bénéfice brut:
977 945.82 IDR (75 112 pips)
Perte brute:
-146 351.67 IDR (8 082 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (912 571.97 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
912 571.97 IDR (5)
Ratio de Sharpe:
0.55
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.80%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
5.96
Longs trades:
7 (87.50%)
Courts trades:
1 (12.50%)
Facteur de profit:
6.68
Rendement attendu:
103 949.27 IDR
Bénéfice moyen:
162 990.97 IDR
Perte moyenne:
-73 175.84 IDR
Pertes consécutives maximales:
2 (-136 085.63 IDR)
Perte consécutive maximale:
-136 085.63 IDR (2)
Croissance mensuelle:
20.84%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
76 600.51 IDR
Maximal:
139 620.13 IDR (3.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.41% (138 440.85 IDR)
Par fonds propres:
4.94% (238 836.79 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 6
BTCUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 81
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 48K
BTCUSD 19K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +574 101.16 IDR
Pire transaction: -75 786 IDR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +912 571.97 IDR
Perte consécutive maximale: -136 085.63 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real31
8.00 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Well come 
Aucun avis
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 16:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.09 03:31
Share of trading days is too low
2026.01.09 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 02:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
