Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
18 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (10.00%)
En iyi işlem:
39.44 USD
En kötü işlem:
-0.83 USD
Brüt kâr:
281.94 USD (28 109 pips)
Brüt zarar:
-1.61 USD (221 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (278.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
278.11 USD (16)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
337.75
Alış işlemleri:
5 (25.00%)
Satış işlemleri:
15 (75.00%)
Kâr faktörü:
175.12
Beklenen getiri:
14.02 USD
Ortalama kâr:
15.66 USD
Ortalama zarar:
-0.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.83 USD (1)
Aylık büyüme:
278.00%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.83 USD (0.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|15
|AUDCADf
|3
|NZDCADf
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDf
|277
|AUDCADf
|2
|NZDCADf
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDf
|28K
|AUDCADf
|171
|NZDCADf
|24
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +39.44 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +278.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
