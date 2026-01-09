- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
20
盈利交易:
18 (90.00%)
亏损交易:
2 (10.00%)
最好交易:
39.44 USD
最差交易:
-0.83 USD
毛利:
281.94 USD (28 109 pips)
毛利亏损:
-1.61 USD (221 pips)
最大连续赢利:
16 (278.11 USD)
最大连续盈利:
278.11 USD (16)
夏普比率:
0.73
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
3 小时
采收率:
337.75
长期交易:
5 (25.00%)
短期交易:
15 (75.00%)
利润因子:
175.12
预期回报:
14.02 USD
平均利润:
15.66 USD
平均损失:
-0.81 USD
最大连续失误:
1 (-0.83 USD)
最大连续亏损:
-0.83 USD (1)
每月增长:
278.00%
算法交易:
25%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.83 USD (0.22%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|15
|AUDCADf
|3
|NZDCADf
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDf
|277
|AUDCADf
|2
|NZDCADf
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDf
|28K
|AUDCADf
|171
|NZDCADf
|24
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.44 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +278.11 USD
最大连续亏损: -0.83 USD
