Trades insgesamt:
20
Gewinntrades:
18 (90.00%)
Verlusttrades:
2 (10.00%)
Bester Trade:
39.44 USD
Schlechtester Trade:
-0.83 USD
Bruttoprofit:
281.94 USD (28 109 pips)
Bruttoverlust:
-1.61 USD (221 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (278.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
278.11 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.73
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
337.75
Long-Positionen:
5 (25.00%)
Short-Positionen:
15 (75.00%)
Profit-Faktor:
175.12
Mathematische Gewinnerwartung:
14.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.83 USD (1)
Wachstum pro Monat :
278.00%
Algo-Trading:
25%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.83 USD (0.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|15
|AUDCADf
|3
|NZDCADf
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDf
|277
|AUDCADf
|2
|NZDCADf
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDf
|28K
|AUDCADf
|171
|NZDCADf
|24
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Bester Trade: +39.44 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +278.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.83 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinanceVC-Live-08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
