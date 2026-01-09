SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / DinosaurFX
Van Hoa Nguyen

DinosaurFX

Van Hoa Nguyen
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
0%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
20
Gewinntrades:
18 (90.00%)
Verlusttrades:
2 (10.00%)
Bester Trade:
39.44 USD
Schlechtester Trade:
-0.83 USD
Bruttoprofit:
281.94 USD (28 109 pips)
Bruttoverlust:
-1.61 USD (221 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (278.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
278.11 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.73
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
337.75
Long-Positionen:
5 (25.00%)
Short-Positionen:
15 (75.00%)
Profit-Faktor:
175.12
Mathematische Gewinnerwartung:
14.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.83 USD (1)
Wachstum pro Monat :
278.00%
Algo-Trading:
25%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.83 USD (0.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDf 15
AUDCADf 3
NZDCADf 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDf 277
AUDCADf 2
NZDCADf 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDf 28K
AUDCADf 171
NZDCADf 24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinanceVC-Live-08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.09 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 01:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
