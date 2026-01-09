- Crescimento
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas.
Negociações:
20
Negociações com lucro:
18 (90.00%)
Negociações com perda:
2 (10.00%)
Melhor negociação:
39.44 USD
Pior negociação:
-0.83 USD
Lucro bruto:
281.94 USD (28 109 pips)
Perda bruta:
-1.61 USD (221 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (278.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
278.11 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.73
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
337.75
Negociações longas:
5 (25.00%)
Negociações curtas:
15 (75.00%)
Fator de lucro:
175.12
Valor esperado:
14.02 USD
Lucro médio:
15.66 USD
Perda média:
-0.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.83 USD (1)
Crescimento mensal:
278.00%
Algotrading:
25%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.83 USD (0.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|15
|AUDCADf
|3
|NZDCADf
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDf
|277
|AUDCADf
|2
|NZDCADf
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDf
|28K
|AUDCADf
|171
|NZDCADf
|24
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.44 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +278.11 USD
Máxima perda consecutiva: -0.83 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
