Van Hoa Nguyen

DinosaurFX

Van Hoa Nguyen
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
0%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
18 (90.00%)
Negociações com perda:
2 (10.00%)
Melhor negociação:
39.44 USD
Pior negociação:
-0.83 USD
Lucro bruto:
281.94 USD (28 109 pips)
Perda bruta:
-1.61 USD (221 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (278.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
278.11 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.73
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
337.75
Negociações longas:
5 (25.00%)
Negociações curtas:
15 (75.00%)
Fator de lucro:
175.12
Valor esperado:
14.02 USD
Lucro médio:
15.66 USD
Perda média:
-0.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.83 USD (1)
Crescimento mensal:
278.00%
Algotrading:
25%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.83 USD (0.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDf 15
AUDCADf 3
NZDCADf 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDf 277
AUDCADf 2
NZDCADf 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDf 28K
AUDCADf 171
NZDCADf 24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.44 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +278.11 USD
Máxima perda consecutiva: -0.83 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.09 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 01:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
