Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
18 (90.00%)
Убыточных трейдов:
2 (10.00%)
Лучший трейд:
39.44 USD
Худший трейд:
-0.83 USD
Общая прибыль:
281.94 USD (28 109 pips)
Общий убыток:
-1.61 USD (221 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (278.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
278.11 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.73
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
337.75
Длинных трейдов:
5 (25.00%)
Коротких трейдов:
15 (75.00%)
Профит фактор:
175.12
Мат. ожидание:
14.02 USD
Средняя прибыль:
15.66 USD
Средний убыток:
-0.81 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.83 USD (1)
Прирост в месяц:
278.00%
Алготрейдинг:
25%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.83 USD (0.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|15
|AUDCADf
|3
|NZDCADf
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDf
|277
|AUDCADf
|2
|NZDCADf
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDf
|28K
|AUDCADf
|171
|NZDCADf
|24
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
