Van Hoa Nguyen

DinosaurFX

Van Hoa Nguyen
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
0%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
18 (90.00%)
Убыточных трейдов:
2 (10.00%)
Лучший трейд:
39.44 USD
Худший трейд:
-0.83 USD
Общая прибыль:
281.94 USD (28 109 pips)
Общий убыток:
-1.61 USD (221 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (278.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
278.11 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.73
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
337.75
Длинных трейдов:
5 (25.00%)
Коротких трейдов:
15 (75.00%)
Профит фактор:
175.12
Мат. ожидание:
14.02 USD
Средняя прибыль:
15.66 USD
Средний убыток:
-0.81 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.83 USD (1)
Прирост в месяц:
278.00%
Алготрейдинг:
25%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.83 USD (0.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDf 15
AUDCADf 3
NZDCADf 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDf 277
AUDCADf 2
NZDCADf 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDf 28K
AUDCADf 171
NZDCADf 24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.44 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +278.11 USD
Макс. убыток в серии: -0.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.09 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 01:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
