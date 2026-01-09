- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
18 (90.00%)
Loss Trade:
2 (10.00%)
Best Trade:
39.44 USD
Worst Trade:
-0.83 USD
Profitto lordo:
281.94 USD (28 109 pips)
Perdita lorda:
-1.61 USD (221 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (278.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
278.11 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
337.75
Long Trade:
5 (25.00%)
Short Trade:
15 (75.00%)
Fattore di profitto:
175.12
Profitto previsto:
14.02 USD
Profitto medio:
15.66 USD
Perdita media:
-0.81 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.83 USD (1)
Crescita mensile:
278.00%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.83 USD (0.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|15
|AUDCADf
|3
|NZDCADf
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDf
|277
|AUDCADf
|2
|NZDCADf
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDf
|28K
|AUDCADf
|171
|NZDCADf
|24
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.44 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +278.11 USD
Massima perdita consecutiva: -0.83 USD
