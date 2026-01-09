- 성장
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다.
트레이드:
22
이익 거래:
20 (90.90%)
손실 거래:
2 (9.09%)
최고의 거래:
39.44 USD
최악의 거래:
-0.83 USD
총 수익:
284.12 USD (28 411 pips)
총 손실:
-1.61 USD (221 pips)
연속 최대 이익:
16 (278.11 USD)
연속 최대 이익:
278.11 USD (16)
샤프 비율:
0.69
거래 활동:
50.75%
최대 입금량:
0.19%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
340.37
롱(주식매수):
6 (27.27%)
숏(주식차입매도):
16 (72.73%)
수익 요인:
176.47
기대수익:
12.84 USD
평균 이익:
14.21 USD
평균 손실:
-0.81 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.83 USD)
연속 최대 손실:
-0.83 USD (1)
월별 성장률:
278.64%
Algo 트레이딩:
31%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.83 USD (0.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.11% (1.35 USD)
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +39.44 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +278.11 USD
연속 최대 손실: -0.83 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinanceVC-Live-08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
