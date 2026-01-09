- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
20
利益トレード:
18 (90.00%)
損失トレード:
2 (10.00%)
ベストトレード:
39.44 USD
最悪のトレード:
-0.83 USD
総利益:
281.94 USD (28 109 pips)
総損失:
-1.61 USD (221 pips)
最大連続の勝ち:
16 (278.11 USD)
最大連続利益:
278.11 USD (16)
シャープレシオ:
0.73
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
337.75
長いトレード:
5 (25.00%)
短いトレード:
15 (75.00%)
プロフィットファクター:
175.12
期待されたペイオフ:
14.02 USD
平均利益:
15.66 USD
平均損失:
-0.81 USD
最大連続の負け:
1 (-0.83 USD)
最大連続損失:
-0.83 USD (1)
月間成長:
278.00%
アルゴリズム取引:
25%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.83 USD (0.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|15
|AUDCADf
|3
|NZDCADf
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDf
|277
|AUDCADf
|2
|NZDCADf
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDf
|28K
|AUDCADf
|171
|NZDCADf
|24
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.44 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +278.11 USD
最大連続損失: -0.83 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinanceVC-Live-08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし