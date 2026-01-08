SinyallerBölümler
Husam Gh M El Zayat

RISKPROFX

Husam Gh M El Zayat
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 21%
CFI1-Real
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
920
Kârla kapanan işlemler:
355 (38.58%)
Zararla kapanan işlemler:
565 (61.41%)
En iyi işlem:
881.38 USD
En kötü işlem:
-1 603.26 USD
Brüt kâr:
19 272.09 USD (3 323 130 pips)
Brüt zarar:
-16 580.72 USD (2 926 596 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (840.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 238.16 USD (11)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
603 (65.54%)
Satış işlemleri:
317 (34.46%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
2.93 USD
Ortalama kâr:
54.29 USD
Ortalama zarar:
-29.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
48 (-237.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 862.37 USD (3)
Aylık büyüme:
4.81%
Yıllık tahmin:
58.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 392.51 USD (33.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.01% (4 392.51 USD)
Varlığa göre:
4.37% (657.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_ 626
US100_Spot 294
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_ 2.4K
US100_Spot 260
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_ 253K
US100_Spot 143K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +881.38 USD
En kötü işlem: -1 603 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +840.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -237.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CFI1-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.08 19:25
No swaps are charged on the signal account
2026.01.08 19:25
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.94% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
