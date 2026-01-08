- 成長
トレード:
920
利益トレード:
355 (38.58%)
損失トレード:
565 (61.41%)
ベストトレード:
881.38 USD
最悪のトレード:
-1 603.26 USD
総利益:
19 272.09 USD (3 323 130 pips)
総損失:
-16 580.72 USD (2 926 596 pips)
最大連続の勝ち:
14 (840.97 USD)
最大連続利益:
2 238.16 USD (11)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.61
長いトレード:
603 (65.54%)
短いトレード:
317 (34.46%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
2.93 USD
平均利益:
54.29 USD
平均損失:
-29.35 USD
最大連続の負け:
48 (-237.64 USD)
最大連続損失:
-1 862.37 USD (3)
月間成長:
4.81%
年間予想:
58.36%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4 392.51 USD (33.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.01% (4 392.51 USD)
エクイティによる:
4.37% (657.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|626
|US100_Spot
|294
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_
|2.4K
|US100_Spot
|260
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_
|253K
|US100_Spot
|143K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CFI1-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
