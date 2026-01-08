- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
920
Negociações com lucro:
355 (38.58%)
Negociações com perda:
565 (61.41%)
Melhor negociação:
881.38 USD
Pior negociação:
-1 603.26 USD
Lucro bruto:
19 272.09 USD (3 323 130 pips)
Perda bruta:
-16 580.72 USD (2 926 596 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (840.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 238.16 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.61
Negociações longas:
603 (65.54%)
Negociações curtas:
317 (34.46%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
2.93 USD
Lucro médio:
54.29 USD
Perda média:
-29.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
48 (-237.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 862.37 USD (3)
Crescimento mensal:
4.81%
Previsão anual:
58.36%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4 392.51 USD (33.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.01% (4 392.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.37% (657.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|626
|US100_Spot
|294
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_
|2.4K
|US100_Spot
|260
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_
|253K
|US100_Spot
|143K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +881.38 USD
Pior negociação: -1 603 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +840.97 USD
Máxima perda consecutiva: -237.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CFI1-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
21%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
15
0%
920
38%
100%
1.16
2.93
USD
USD
20%
1:400