Husam Gh M El Zayat

RISKPROFX

Husam Gh M El Zayat
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 21%
CFI1-Real
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
920
Negociações com lucro:
355 (38.58%)
Negociações com perda:
565 (61.41%)
Melhor negociação:
881.38 USD
Pior negociação:
-1 603.26 USD
Lucro bruto:
19 272.09 USD (3 323 130 pips)
Perda bruta:
-16 580.72 USD (2 926 596 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (840.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 238.16 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.61
Negociações longas:
603 (65.54%)
Negociações curtas:
317 (34.46%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
2.93 USD
Lucro médio:
54.29 USD
Perda média:
-29.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
48 (-237.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 862.37 USD (3)
Crescimento mensal:
4.81%
Previsão anual:
58.36%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4 392.51 USD (33.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.01% (4 392.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.37% (657.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD_ 626
US100_Spot 294
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD_ 2.4K
US100_Spot 260
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD_ 253K
US100_Spot 143K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +881.38 USD
Pior negociação: -1 603 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +840.97 USD
Máxima perda consecutiva: -237.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CFI1-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.08 19:25
No swaps are charged on the signal account
2026.01.08 19:25
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.94% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
RISKPROFX
30 USD por mês
21%
0
0
USD
15K
USD
15
0%
920
38%
100%
1.16
2.93
USD
20%
1:400
