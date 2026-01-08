SignaleKategorien
Husam Gh M El Zayat

RISKPROFX

Husam Gh M El Zayat
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 21%
CFI1-Real
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
920
Gewinntrades:
355 (38.58%)
Verlusttrades:
565 (61.41%)
Bester Trade:
881.38 USD
Schlechtester Trade:
-1 603.26 USD
Bruttoprofit:
19 272.09 USD (3 323 130 pips)
Bruttoverlust:
-16 580.72 USD (2 926 596 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (840.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 238.16 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.61
Long-Positionen:
603 (65.54%)
Short-Positionen:
317 (34.46%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
2.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
54.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
48 (-237.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 862.37 USD (3)
Wachstum pro Monat :
4.81%
Jahresprognose:
58.36%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4 392.51 USD (33.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.01% (4 392.51 USD)
Kapital:
4.37% (657.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD_ 626
US100_Spot 294
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD_ 2.4K
US100_Spot 260
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD_ 253K
US100_Spot 143K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +881.38 USD
Schlechtester Trade: -1 603 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +840.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -237.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CFI1-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.08 19:25
No swaps are charged on the signal account
2026.01.08 19:25
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.94% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
