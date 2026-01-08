SeñalesSecciones
Husam Gh M El Zayat

RISKPROFX

Husam Gh M El Zayat
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 21%
CFI1-Real
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
920
Transacciones Rentables:
355 (38.58%)
Transacciones Irrentables:
565 (61.41%)
Mejor transacción:
881.38 USD
Peor transacción:
-1 603.26 USD
Beneficio Bruto:
19 272.09 USD (3 323 130 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 580.72 USD (2 926 596 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (840.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 238.16 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.61
Transacciones Largas:
603 (65.54%)
Transacciones Cortas:
317 (34.46%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
2.93 USD
Beneficio medio:
54.29 USD
Pérdidas medias:
-29.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
48 (-237.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 862.37 USD (3)
Crecimiento al mes:
4.81%
Pronóstico anual:
58.36%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4 392.51 USD (33.45%)
Reducción relativa:
De balance:
20.01% (4 392.51 USD)
De fondos:
4.37% (657.53 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD_ 626
US100_Spot 294
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD_ 2.4K
US100_Spot 260
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD_ 253K
US100_Spot 143K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +881.38 USD
Peor transacción: -1 603 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +840.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -237.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CFI1-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2026.01.08 19:25
No swaps are charged on the signal account
2026.01.08 19:25
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.94% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
