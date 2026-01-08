- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
920
盈利交易:
355 (38.58%)
亏损交易:
565 (61.41%)
最好交易:
881.38 USD
最差交易:
-1 603.26 USD
毛利:
19 272.09 USD (3 323 130 pips)
毛利亏损:
-16 580.72 USD (2 926 596 pips)
最大连续赢利:
14 (840.97 USD)
最大连续盈利:
2 238.16 USD (11)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.61
长期交易:
603 (65.54%)
短期交易:
317 (34.46%)
利润因子:
1.16
预期回报:
2.93 USD
平均利润:
54.29 USD
平均损失:
-29.35 USD
最大连续失误:
48 (-237.64 USD)
最大连续亏损:
-1 862.37 USD (3)
每月增长:
4.81%
年度预测:
58.36%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4 392.51 USD (33.45%)
相对跌幅:
结余:
20.01% (4 392.51 USD)
净值:
4.37% (657.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|626
|US100_Spot
|294
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_
|2.4K
|US100_Spot
|260
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_
|253K
|US100_Spot
|143K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +881.38 USD
最差交易: -1 603 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +840.97 USD
最大连续亏损: -237.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CFI1-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
21%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
15
0%
920
38%
100%
1.16
2.93
USD
USD
20%
1:400