Husam Gh M El Zayat

RISKPROFX

Husam Gh M El Zayat
可靠性
15
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 21%
CFI1-Real
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
920
盈利交易:
355 (38.58%)
亏损交易:
565 (61.41%)
最好交易:
881.38 USD
最差交易:
-1 603.26 USD
毛利:
19 272.09 USD (3 323 130 pips)
毛利亏损:
-16 580.72 USD (2 926 596 pips)
最大连续赢利:
14 (840.97 USD)
最大连续盈利:
2 238.16 USD (11)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.61
长期交易:
603 (65.54%)
短期交易:
317 (34.46%)
利润因子:
1.16
预期回报:
2.93 USD
平均利润:
54.29 USD
平均损失:
-29.35 USD
最大连续失误:
48 (-237.64 USD)
最大连续亏损:
-1 862.37 USD (3)
每月增长:
4.81%
年度预测:
58.36%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4 392.51 USD (33.45%)
相对跌幅:
结余:
20.01% (4 392.51 USD)
净值:
4.37% (657.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD_ 626
US100_Spot 294
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD_ 2.4K
US100_Spot 260
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD_ 253K
US100_Spot 143K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +881.38 USD
最差交易: -1 603 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +840.97 USD
最大连续亏损: -237.64 USD

2026.01.08 19:25
No swaps are charged on the signal account
2026.01.08 19:25
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.94% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
