- 자본
- 축소
트레이드:
920
이익 거래:
355 (38.58%)
손실 거래:
565 (61.41%)
최고의 거래:
881.38 USD
최악의 거래:
-1 603.26 USD
총 수익:
19 272.09 USD (3 323 130 pips)
총 손실:
-16 580.72 USD (2 926 596 pips)
연속 최대 이익:
14 (840.97 USD)
연속 최대 이익:
2 238.16 USD (11)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.61
롱(주식매수):
603 (65.54%)
숏(주식차입매도):
317 (34.46%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
2.93 USD
평균 이익:
54.29 USD
평균 손실:
-29.35 USD
연속 최대 손실:
48 (-237.64 USD)
연속 최대 손실:
-1 862.37 USD (3)
월별 성장률:
4.81%
연간 예측:
58.36%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4 392.51 USD (33.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.01% (4 392.51 USD)
자본금별:
4.37% (657.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|626
|US100_Spot
|294
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_
|2.4K
|US100_Spot
|260
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_
|253K
|US100_Spot
|143K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +881.38 USD
최악의 거래: -1 603 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +840.97 USD
연속 최대 손실: -237.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CFI1-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
