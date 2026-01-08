SignauxSections
Husam Gh M El Zayat

RISKPROFX

Husam Gh M El Zayat
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 21%
CFI1-Real
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
920
Bénéfice trades:
355 (38.58%)
Perte trades:
565 (61.41%)
Meilleure transaction:
881.38 USD
Pire transaction:
-1 603.26 USD
Bénéfice brut:
19 272.09 USD (3 323 130 pips)
Perte brute:
-16 580.72 USD (2 926 596 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (840.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 238.16 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.61
Longs trades:
603 (65.54%)
Courts trades:
317 (34.46%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
2.93 USD
Bénéfice moyen:
54.29 USD
Perte moyenne:
-29.35 USD
Pertes consécutives maximales:
48 (-237.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 862.37 USD (3)
Croissance mensuelle:
4.81%
Prévision annuelle:
58.36%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4 392.51 USD (33.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.01% (4 392.51 USD)
Par fonds propres:
4.37% (657.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_ 626
US100_Spot 294
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_ 2.4K
US100_Spot 260
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_ 253K
US100_Spot 143K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
2026.01.08 19:25
No swaps are charged on the signal account
2026.01.08 19:25
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.94% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
