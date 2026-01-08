СигналыРазделы
RISKPROFX

Husam Gh M El Zayat
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 21%
CFI1-Real
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
920
Прибыльных трейдов:
355 (38.58%)
Убыточных трейдов:
565 (61.41%)
Лучший трейд:
881.38 USD
Худший трейд:
-1 603.26 USD
Общая прибыль:
19 272.09 USD (3 323 130 pips)
Общий убыток:
-16 580.72 USD (2 926 596 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (840.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 238.16 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
603 (65.54%)
Коротких трейдов:
317 (34.46%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
2.93 USD
Средняя прибыль:
54.29 USD
Средний убыток:
-29.35 USD
Макс. серия проигрышей:
48 (-237.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 862.37 USD (3)
Прирост в месяц:
4.81%
Годовой прогноз:
58.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4 392.51 USD (33.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.01% (4 392.51 USD)
По эквити:
4.37% (657.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_ 626
US100_Spot 294
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_ 2.4K
US100_Spot 260
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_ 253K
US100_Spot 143K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +881.38 USD
Худший трейд: -1 603 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +840.97 USD
Макс. убыток в серии: -237.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CFI1-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.08 19:25
No swaps are charged on the signal account
2026.01.08 19:25
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.94% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RISKPROFX
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
15K
USD
15
0%
920
38%
100%
1.16
2.93
USD
20%
1:400
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.