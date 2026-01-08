- Прирост
Всего трейдов:
920
Прибыльных трейдов:
355 (38.58%)
Убыточных трейдов:
565 (61.41%)
Лучший трейд:
881.38 USD
Худший трейд:
-1 603.26 USD
Общая прибыль:
19 272.09 USD (3 323 130 pips)
Общий убыток:
-16 580.72 USD (2 926 596 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (840.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 238.16 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
603 (65.54%)
Коротких трейдов:
317 (34.46%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
2.93 USD
Средняя прибыль:
54.29 USD
Средний убыток:
-29.35 USD
Макс. серия проигрышей:
48 (-237.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 862.37 USD (3)
Прирост в месяц:
4.81%
Годовой прогноз:
58.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4 392.51 USD (33.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.01% (4 392.51 USD)
По эквити:
4.37% (657.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|626
|US100_Spot
|294
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_
|2.4K
|US100_Spot
|260
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_
|253K
|US100_Spot
|143K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Лучший трейд: +881.38 USD
Худший трейд: -1 603 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +840.97 USD
Макс. убыток в серии: -237.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CFI1-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
15
0%
920
38%
100%
1.16
2.93
USD
USD
20%
1:400