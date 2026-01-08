SegnaliSezioni
Husam Gh M El Zayat

RISKPROFX

Husam Gh M El Zayat
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
CFI1-Real
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
920
Profit Trade:
355 (38.58%)
Loss Trade:
565 (61.41%)
Best Trade:
881.38 USD
Worst Trade:
-1 603.26 USD
Profitto lordo:
19 272.09 USD (3 323 130 pips)
Perdita lorda:
-16 580.72 USD (2 926 596 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (840.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 238.16 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
603 (65.54%)
Short Trade:
317 (34.46%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
2.93 USD
Profitto medio:
54.29 USD
Perdita media:
-29.35 USD
Massime perdite consecutive:
48 (-237.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 862.37 USD (3)
Crescita mensile:
4.81%
Previsione annuale:
58.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 392.51 USD (33.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.01% (4 392.51 USD)
Per equità:
4.37% (657.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_ 626
US100_Spot 294
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_ 2.4K
US100_Spot 260
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_ 253K
US100_Spot 143K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +881.38 USD
Worst Trade: -1 603 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +840.97 USD
Massima perdita consecutiva: -237.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CFI1-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.08 19:25
No swaps are charged on the signal account
2026.01.08 19:25
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.94% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.