İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
14.84 USD
En kötü işlem:
-41.48 USD
Brüt kâr:
49.07 USD (1 480 pips)
Brüt zarar:
-41.48 USD (1 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (49.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.07 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.18
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
6.13 USD
Ortalama zarar:
-41.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-41.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.48 USD (1)
Aylık büyüme:
3.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.48 USD
Maksimum:
41.48 USD (20.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
