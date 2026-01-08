- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
8 (80.00%)
손실 거래:
2 (20.00%)
최고의 거래:
14.84 USD
최악의 거래:
-41.48 USD
총 수익:
49.07 USD (1 480 pips)
총 손실:
-81.48 USD (2 036 pips)
연속 최대 이익:
8 (49.07 USD)
연속 최대 이익:
49.07 USD (8)
샤프 비율:
-0.13
거래 활동:
10.19%
최대 입금량:
4.59%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
-0.78
롱(주식매수):
6 (60.00%)
숏(주식차입매도):
4 (40.00%)
수익 요인:
0.60
기대수익:
-3.24 USD
평균 이익:
6.13 USD
평균 손실:
-40.74 USD
연속 최대 손실:
1 (-41.48 USD)
연속 최대 손실:
-41.48 USD (1)
월별 성장률:
-16.21%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
41.48 USD
최대한의:
41.48 USD (20.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.27% (40.00 USD)
자본금별:
15.43% (32.04 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_MRG
|-32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_MRG
|-556
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.84 USD
최악의 거래: -41 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +49.07 USD
연속 최대 손실: -41.48 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-16%
0
0
USD
USD
168
USD
USD
2
100%
10
80%
10%
0.60
-3.24
USD
USD
19%
1:500