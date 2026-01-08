SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Jayyye
Hariz Fajar

Jayyye

Hariz Fajar
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
8 (88.88%)
Verlusttrades:
1 (11.11%)
Bester Trade:
14.84 USD
Schlechtester Trade:
-41.48 USD
Bruttoprofit:
49.07 USD (1 480 pips)
Bruttoverlust:
-41.48 USD (1 036 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (49.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
49.07 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
0.18
Long-Positionen:
5 (55.56%)
Short-Positionen:
4 (44.44%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
0.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-41.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-41.48 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.80%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
41.48 USD
Maximaler:
41.48 USD (20.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD_MRG 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG 8
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG 444
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.84 USD
Schlechtester Trade: -41 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +49.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -41.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.08 14:21
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen