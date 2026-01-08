- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
8 (88.88%)
Verlusttrades:
1 (11.11%)
Bester Trade:
14.84 USD
Schlechtester Trade:
-41.48 USD
Bruttoprofit:
49.07 USD (1 480 pips)
Bruttoverlust:
-41.48 USD (1 036 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (49.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
49.07 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
0.18
Long-Positionen:
5 (55.56%)
Short-Positionen:
4 (44.44%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
0.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-41.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-41.48 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.80%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
41.48 USD
Maximaler:
41.48 USD (20.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|9
|
|
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD_MRG
|8
|
|
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD_MRG
|444
|
|
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +14.84 USD
Schlechtester Trade: -41 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +49.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -41.48 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen