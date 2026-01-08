- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
14.84 USD
Worst Trade:
-41.48 USD
Profitto lordo:
49.07 USD (1 480 pips)
Perdita lorda:
-41.48 USD (1 036 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (49.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.07 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
6.13 USD
Perdita media:
-41.48 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-41.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.48 USD (1)
Crescita mensile:
3.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.48 USD
Massimale:
41.48 USD (20.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|8
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|444
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.84 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +49.07 USD
Massima perdita consecutiva: -41.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
