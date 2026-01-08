- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
8 (88.88%)
損失トレード:
1 (11.11%)
ベストトレード:
14.84 USD
最悪のトレード:
-41.48 USD
総利益:
49.07 USD (1 480 pips)
総損失:
-41.48 USD (1 036 pips)
最大連続の勝ち:
8 (49.07 USD)
最大連続利益:
49.07 USD (8)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
0.18
長いトレード:
5 (55.56%)
短いトレード:
4 (44.44%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
0.84 USD
平均利益:
6.13 USD
平均損失:
-41.48 USD
最大連続の負け:
1 (-41.48 USD)
最大連続損失:
-41.48 USD (1)
月間成長:
3.80%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
41.48 USD
最大の:
41.48 USD (20.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_MRG
|8
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_MRG
|444
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.84 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +49.07 USD
最大連続損失: -41.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
