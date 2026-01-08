- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
8 (88.88%)
Negociações com perda:
1 (11.11%)
Melhor negociação:
14.84 USD
Pior negociação:
-41.48 USD
Lucro bruto:
49.07 USD (1 480 pips)
Perda bruta:
-41.48 USD (1 036 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (49.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
49.07 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
0.18
Negociações longas:
5 (55.56%)
Negociações curtas:
4 (44.44%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
0.84 USD
Lucro médio:
6.13 USD
Perda média:
-41.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-41.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-41.48 USD (1)
Crescimento mensal:
3.80%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.48 USD
Máximo:
41.48 USD (20.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_MRG
|8
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_MRG
|444
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.84 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +49.07 USD
Máxima perda consecutiva: -41.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários