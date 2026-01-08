- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
8 (88.88%)
Transacciones Irrentables:
1 (11.11%)
Mejor transacción:
14.84 USD
Peor transacción:
-41.48 USD
Beneficio Bruto:
49.07 USD (1 480 pips)
Pérdidas Brutas:
-41.48 USD (1 036 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (49.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
49.07 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
5 minutos
Factor de Recuperación:
0.18
Transacciones Largas:
5 (55.56%)
Transacciones Cortas:
4 (44.44%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
0.84 USD
Beneficio medio:
6.13 USD
Pérdidas medias:
-41.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-41.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-41.48 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.80%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
41.48 USD
Máxima:
41.48 USD (20.74%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD_MRG
|8
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD_MRG
|444
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +14.84 USD
Peor transacción: -41 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +49.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -41.48 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios