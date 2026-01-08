- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
8 (88.88%)
Убыточных трейдов:
1 (11.11%)
Лучший трейд:
14.84 USD
Худший трейд:
-41.48 USD
Общая прибыль:
49.07 USD (1 480 pips)
Общий убыток:
-41.48 USD (1 036 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (49.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.07 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
0.18
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
0.84 USD
Средняя прибыль:
6.13 USD
Средний убыток:
-41.48 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-41.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.48 USD (1)
Прирост в месяц:
3.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.48 USD
Максимальная:
41.48 USD (20.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_MRG
|8
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_MRG
|444
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
