交易:
9
盈利交易:
8 (88.88%)
亏损交易:
1 (11.11%)
最好交易:
14.84 USD
最差交易:
-41.48 USD
毛利:
49.07 USD (1 480 pips)
毛利亏损:
-41.48 USD (1 036 pips)
最大连续赢利:
8 (49.07 USD)
最大连续盈利:
49.07 USD (8)
夏普比率:
0.10
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
0.18
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.84 USD
平均利润:
6.13 USD
平均损失:
-41.48 USD
最大连续失误:
1 (-41.48 USD)
最大连续亏损:
-41.48 USD (1)
每月增长:
3.80%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
41.48 USD
最大值:
41.48 USD (20.74%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_MRG
|8
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_MRG
|444
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
