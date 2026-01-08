- Büyüme
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
47 (65.27%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (34.72%)
En iyi işlem:
23.43 USD
En kötü işlem:
-15.93 USD
Brüt kâr:
442.89 USD (442 785 pips)
Brüt zarar:
-278.23 USD (278 134 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (73.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.14 USD (7)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.93
Alış işlemleri:
58 (80.56%)
Satış işlemleri:
14 (19.44%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
2.29 USD
Ortalama kâr:
9.42 USD
Ortalama zarar:
-11.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-44.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.86 USD (3)
Aylık büyüme:
23.10%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
56.22 USD (12.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|70
|EURUSDm
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|165
|EURUSDm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|165K
|EURUSDm
|-4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.43 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +73.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
