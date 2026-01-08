- 자본
- 축소
트레이드:
72
이익 거래:
47 (65.27%)
손실 거래:
25 (34.72%)
최고의 거래:
23.43 USD
최악의 거래:
-15.93 USD
총 수익:
442.89 USD (442 785 pips)
총 손실:
-278.23 USD (278 134 pips)
연속 최대 이익:
7 (73.14 USD)
연속 최대 이익:
73.14 USD (7)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
2.93
롱(주식매수):
58 (80.56%)
숏(주식차입매도):
14 (19.44%)
수익 요인:
1.59
기대수익:
2.29 USD
평균 이익:
9.42 USD
평균 손실:
-11.13 USD
연속 최대 손실:
3 (-44.86 USD)
연속 최대 손실:
-44.86 USD (3)
월별 성장률:
23.10%
Algo 트레이딩:
58%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.08 USD
최대한의:
56.22 USD (12.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|70
|EURUSDm
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|165
|EURUSDm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|165K
|EURUSDm
|-4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +23.43 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +73.14 USD
연속 최대 손실: -44.86 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
