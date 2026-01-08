- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
72
利益トレード:
47 (65.27%)
損失トレード:
25 (34.72%)
ベストトレード:
23.43 USD
最悪のトレード:
-15.93 USD
総利益:
442.89 USD (442 785 pips)
総損失:
-278.23 USD (278 134 pips)
最大連続の勝ち:
7 (73.14 USD)
最大連続利益:
73.14 USD (7)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.93
長いトレード:
58 (80.56%)
短いトレード:
14 (19.44%)
プロフィットファクター:
1.59
期待されたペイオフ:
2.29 USD
平均利益:
9.42 USD
平均損失:
-11.13 USD
最大連続の負け:
3 (-44.86 USD)
最大連続損失:
-44.86 USD (3)
月間成長:
23.10%
アルゴリズム取引:
58%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
56.22 USD (12.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|70
|EURUSDm
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|165
|EURUSDm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|165K
|EURUSDm
|-4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.43 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +73.14 USD
最大連続損失: -44.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし