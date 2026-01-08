SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / NamAnh Investor
Huu Nam Nguyen

NamAnh Investor

Huu Nam Nguyen
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
72
Gewinntrades:
47 (65.27%)
Verlusttrades:
25 (34.72%)
Bester Trade:
23.43 USD
Schlechtester Trade:
-15.93 USD
Bruttoprofit:
442.89 USD (442 785 pips)
Bruttoverlust:
-278.23 USD (278 134 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (73.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.14 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.93
Long-Positionen:
58 (80.56%)
Short-Positionen:
14 (19.44%)
Profit-Faktor:
1.59
Mathematische Gewinnerwartung:
2.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-44.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-44.86 USD (3)
Wachstum pro Monat :
23.10%
Algo-Trading:
58%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.08 USD
Maximaler:
56.22 USD (12.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 70
EURUSDm 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 165
EURUSDm 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 165K
EURUSDm -4
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +23.43 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -44.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
