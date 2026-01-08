- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
72
Gewinntrades:
47 (65.27%)
Verlusttrades:
25 (34.72%)
Bester Trade:
23.43 USD
Schlechtester Trade:
-15.93 USD
Bruttoprofit:
442.89 USD (442 785 pips)
Bruttoverlust:
-278.23 USD (278 134 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (73.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.14 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.93
Long-Positionen:
58 (80.56%)
Short-Positionen:
14 (19.44%)
Profit-Faktor:
1.59
Mathematische Gewinnerwartung:
2.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-44.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-44.86 USD (3)
Wachstum pro Monat :
23.10%
Algo-Trading:
58%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.08 USD
Maximaler:
56.22 USD (12.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|70
|EURUSDm
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|165
|EURUSDm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|165K
|EURUSDm
|-4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +23.43 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -44.86 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
