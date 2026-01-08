- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
72
Negociações com lucro:
47 (65.27%)
Negociações com perda:
25 (34.72%)
Melhor negociação:
23.43 USD
Pior negociação:
-15.93 USD
Lucro bruto:
442.89 USD (442 785 pips)
Perda bruta:
-278.23 USD (278 134 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (73.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
73.14 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.93
Negociações longas:
58 (80.56%)
Negociações curtas:
14 (19.44%)
Fator de lucro:
1.59
Valor esperado:
2.29 USD
Lucro médio:
9.42 USD
Perda média:
-11.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-44.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-44.86 USD (3)
Crescimento mensal:
23.10%
Algotrading:
58%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
56.22 USD (12.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|70
|EURUSDm
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|165
|EURUSDm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|165K
|EURUSDm
|-4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
