Huu Nam Nguyen

NamAnh Investor

Huu Nam Nguyen
10 semanas
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
72
Negociações com lucro:
47 (65.27%)
Negociações com perda:
25 (34.72%)
Melhor negociação:
23.43 USD
Pior negociação:
-15.93 USD
Lucro bruto:
442.89 USD (442 785 pips)
Perda bruta:
-278.23 USD (278 134 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (73.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
73.14 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.93
Negociações longas:
58 (80.56%)
Negociações curtas:
14 (19.44%)
Fator de lucro:
1.59
Valor esperado:
2.29 USD
Lucro médio:
9.42 USD
Perda média:
-11.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-44.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-44.86 USD (3)
Crescimento mensal:
23.10%
Algotrading:
58%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
56.22 USD (12.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 70
EURUSDm 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 165
EURUSDm 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 165K
EURUSDm -4
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.43 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +73.14 USD
Máxima perda consecutiva: -44.86 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

