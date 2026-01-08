- Incremento
Total de Trades:
72
Transacciones Rentables:
47 (65.27%)
Transacciones Irrentables:
25 (34.72%)
Mejor transacción:
23.43 USD
Peor transacción:
-15.93 USD
Beneficio Bruto:
442.89 USD (442 785 pips)
Pérdidas Brutas:
-278.23 USD (278 134 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (73.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
73.14 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
2.93
Transacciones Largas:
58 (80.56%)
Transacciones Cortas:
14 (19.44%)
Factor de Beneficio:
1.59
Beneficio Esperado:
2.29 USD
Beneficio medio:
9.42 USD
Pérdidas medias:
-11.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-44.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-44.86 USD (3)
Crecimiento al mes:
23.10%
Trading algorítmico:
58%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.08 USD
Máxima:
56.22 USD (12.42%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|70
|EURUSDm
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|165
|EURUSDm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|165K
|EURUSDm
|-4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Mejor transacción: +23.43 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +73.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -44.86 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
