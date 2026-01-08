- Прирост
Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
47 (65.27%)
Убыточных трейдов:
25 (34.72%)
Лучший трейд:
23.43 USD
Худший трейд:
-15.93 USD
Общая прибыль:
442.89 USD (442 785 pips)
Общий убыток:
-278.23 USD (278 134 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (73.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.14 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.93
Длинных трейдов:
58 (80.56%)
Коротких трейдов:
14 (19.44%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
2.29 USD
Средняя прибыль:
9.42 USD
Средний убыток:
-11.13 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-44.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.86 USD (3)
Прирост в месяц:
23.10%
Алготрейдинг:
58%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
56.22 USD (12.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|70
|EURUSDm
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|165
|EURUSDm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|165K
|EURUSDm
|-4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
