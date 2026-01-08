- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
72
盈利交易:
47 (65.27%)
亏损交易:
25 (34.72%)
最好交易:
23.43 USD
最差交易:
-15.93 USD
毛利:
442.89 USD (442 785 pips)
毛利亏损:
-278.23 USD (278 134 pips)
最大连续赢利:
7 (73.14 USD)
最大连续盈利:
73.14 USD (7)
夏普比率:
0.20
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.93
长期交易:
58 (80.56%)
短期交易:
14 (19.44%)
利润因子:
1.59
预期回报:
2.29 USD
平均利润:
9.42 USD
平均损失:
-11.13 USD
最大连续失误:
3 (-44.86 USD)
最大连续亏损:
-44.86 USD (3)
每月增长:
23.10%
算法交易:
58%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
56.22 USD (12.42%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|70
|EURUSDm
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|165
|EURUSDm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|165K
|EURUSDm
|-4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.43 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +73.14 USD
最大连续亏损: -44.86 USD
