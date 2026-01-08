- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
47 (65.27%)
Loss Trade:
25 (34.72%)
Best Trade:
23.43 USD
Worst Trade:
-15.93 USD
Profitto lordo:
442.89 USD (442 785 pips)
Perdita lorda:
-278.23 USD (278 134 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (73.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.14 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.93
Long Trade:
58 (80.56%)
Short Trade:
14 (19.44%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
2.29 USD
Profitto medio:
9.42 USD
Perdita media:
-11.13 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-44.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.86 USD (3)
Crescita mensile:
23.10%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
56.22 USD (12.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|70
|EURUSDm
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|165
|EURUSDm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|165K
|EURUSDm
|-4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.43 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +73.14 USD
Massima perdita consecutiva: -44.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni