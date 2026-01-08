SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / NamAnh Investor
Huu Nam Nguyen

NamAnh Investor

Huu Nam Nguyen
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
47 (65.27%)
Loss Trade:
25 (34.72%)
Best Trade:
23.43 USD
Worst Trade:
-15.93 USD
Profitto lordo:
442.89 USD (442 785 pips)
Perdita lorda:
-278.23 USD (278 134 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (73.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.14 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.93
Long Trade:
58 (80.56%)
Short Trade:
14 (19.44%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
2.29 USD
Profitto medio:
9.42 USD
Perdita media:
-11.13 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-44.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.86 USD (3)
Crescita mensile:
23.10%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
56.22 USD (12.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 70
EURUSDm 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 165
EURUSDm 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 165K
EURUSDm -4
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.43 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +73.14 USD
Massima perdita consecutiva: -44.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati