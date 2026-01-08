- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
91 (94.79%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (5.21%)
En iyi işlem:
34.22 USD
En kötü işlem:
-2.24 USD
Brüt kâr:
243.73 USD (191 929 pips)
Brüt zarar:
-5.52 USD (550 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (155.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
155.97 USD (30)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.31%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
106.34
Alış işlemleri:
61 (63.54%)
Satış işlemleri:
35 (36.46%)
Kâr faktörü:
44.15
Beklenen getiri:
2.48 USD
Ortalama kâr:
2.68 USD
Ortalama zarar:
-1.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.24 USD (1)
Aylık büyüme:
23.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.24 USD (0.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.18% (2.24 USD)
Varlığa göre:
29.05% (339.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|BTCUSD
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|221
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|22K
|BTCUSD
|169K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.22 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +155.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.77 × 320
|
Exness-Real11
|0.80 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 46
|
RoboForex-Pro-2
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.62 × 199
|
NPBFX-Real
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|2.04 × 89
|
OctaFX-Real
|2.76 × 196
|
OctaFX-Real3
|3.29 × 35
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
|
SageFx-Live
|4.90 × 103
|
OctaFX-Real8
|7.01 × 143
|
FBS-Real-2
|9.27 × 250
|
Hankotrade-Live
|15.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
3
0%
96
94%
100%
44.15
2.48
USD
USD
29%
1:500