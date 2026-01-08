- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
97
利益トレード:
92 (94.84%)
損失トレード:
5 (5.15%)
ベストトレード:
34.22 USD
最悪のトレード:
-2.24 USD
総利益:
248.02 USD (192 357 pips)
総損失:
-5.52 USD (550 pips)
最大連続の勝ち:
30 (155.97 USD)
最大連続利益:
155.97 USD (30)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.59%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
90
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
108.26
長いトレード:
62 (63.92%)
短いトレード:
35 (36.08%)
プロフィットファクター:
44.93
期待されたペイオフ:
2.50 USD
平均利益:
2.70 USD
平均損失:
-1.10 USD
最大連続の負け:
1 (-2.24 USD)
最大連続損失:
-2.24 USD (1)
月間成長:
23.76%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2.24 USD (0.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.18% (2.24 USD)
エクイティによる:
32.16% (376.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|BTCUSD
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|226
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|23K
|BTCUSD
|169K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +34.22 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +155.97 USD
最大連続損失: -2.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.77 × 320
|
Exness-Real11
|0.80 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 46
|
RoboForex-Pro-2
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.62 × 199
|
NPBFX-Real
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|2.04 × 89
|
OctaFX-Real
|2.76 × 196
|
OctaFX-Real3
|3.29 × 35
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
|
SageFx-Live
|4.90 × 103
|
OctaFX-Real8
|7.01 × 143
|
FBS-Real-2
|9.27 × 250
|
Hankotrade-Live
|15.00 × 1
レビューなし