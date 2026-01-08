- Прирост
Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
92 (94.84%)
Убыточных трейдов:
5 (5.15%)
Лучший трейд:
34.22 USD
Худший трейд:
-2.24 USD
Общая прибыль:
248.02 USD (192 357 pips)
Общий убыток:
-5.52 USD (550 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (155.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
155.97 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.73%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
90
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
108.26
Длинных трейдов:
62 (63.92%)
Коротких трейдов:
35 (36.08%)
Профит фактор:
44.93
Мат. ожидание:
2.50 USD
Средняя прибыль:
2.70 USD
Средний убыток:
-1.10 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.24 USD (1)
Прирост в месяц:
23.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.24 USD (0.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.18% (2.24 USD)
По эквити:
33.55% (392.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|BTCUSD
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|226
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|23K
|BTCUSD
|169K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.22 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +155.97 USD
Макс. убыток в серии: -2.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.77 × 320
|
Exness-Real11
|0.80 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 46
|
RoboForex-Pro-2
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.62 × 199
|
NPBFX-Real
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|2.04 × 89
|
OctaFX-Real
|2.76 × 196
|
OctaFX-Real3
|3.29 × 35
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
|
SageFx-Live
|4.90 × 103
|
OctaFX-Real8
|7.01 × 143
|
FBS-Real-2
|9.27 × 250
|
Hankotrade-Live
|15.00 × 1
