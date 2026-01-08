СигналыРазделы
Romell Basilan

Rapide1

Romell Basilan
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 24%
OctaFX-Real3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
92 (94.84%)
Убыточных трейдов:
5 (5.15%)
Лучший трейд:
34.22 USD
Худший трейд:
-2.24 USD
Общая прибыль:
248.02 USD (192 357 pips)
Общий убыток:
-5.52 USD (550 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (155.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
155.97 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.73%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
90
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
108.26
Длинных трейдов:
62 (63.92%)
Коротких трейдов:
35 (36.08%)
Профит фактор:
44.93
Мат. ожидание:
2.50 USD
Средняя прибыль:
2.70 USD
Средний убыток:
-1.10 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.24 USD (1)
Прирост в месяц:
23.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.24 USD (0.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.18% (2.24 USD)
По эквити:
33.55% (392.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 82
BTCUSD 15
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 226
BTCUSD 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 23K
BTCUSD 169K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.22 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +155.97 USD
Макс. убыток в серии: -2.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.77 × 320
Exness-Real11
0.80 × 44
ICMarketsSC-Live15
1.33 × 46
RoboForex-Pro-2
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live26
1.62 × 199
NPBFX-Real
1.67 × 3
Pepperstone-Edge12
2.04 × 89
OctaFX-Real
2.76 × 196
OctaFX-Real3
3.29 × 35
ICMarketsSC-Live24
4.70 × 40
SageFx-Live
4.90 × 103
OctaFX-Real8
7.01 × 143
FBS-Real-2
9.27 × 250
Hankotrade-Live
15.00 × 1
Нет отзывов
2026.01.08 15:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
