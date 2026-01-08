SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Rapide1
Romell Basilan

Rapide1

Romell Basilan
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 24%
OctaFX-Real3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
97
Negociações com lucro:
92 (94.84%)
Negociações com perda:
5 (5.15%)
Melhor negociação:
34.22 USD
Pior negociação:
-2.24 USD
Lucro bruto:
248.02 USD (192 357 pips)
Perda bruta:
-5.52 USD (550 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (155.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
155.97 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.59%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
90
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
108.26
Negociações longas:
62 (63.92%)
Negociações curtas:
35 (36.08%)
Fator de lucro:
44.93
Valor esperado:
2.50 USD
Lucro médio:
2.70 USD
Perda média:
-1.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.24 USD (1)
Crescimento mensal:
23.76%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2.24 USD (0.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.18% (2.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.16% (376.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 82
BTCUSD 15
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 226
BTCUSD 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 23K
BTCUSD 169K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +34.22 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +155.97 USD
Máxima perda consecutiva: -2.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.77 × 320
Exness-Real11
0.80 × 44
ICMarketsSC-Live15
1.33 × 46
RoboForex-Pro-2
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live26
1.62 × 199
NPBFX-Real
1.67 × 3
Pepperstone-Edge12
2.04 × 89
OctaFX-Real
2.76 × 196
OctaFX-Real3
3.29 × 35
ICMarketsSC-Live24
4.70 × 40
SageFx-Live
4.90 × 103
OctaFX-Real8
7.01 × 143
FBS-Real-2
9.27 × 250
Hankotrade-Live
15.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.08 15:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar