- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
97
Negociações com lucro:
92 (94.84%)
Negociações com perda:
5 (5.15%)
Melhor negociação:
34.22 USD
Pior negociação:
-2.24 USD
Lucro bruto:
248.02 USD (192 357 pips)
Perda bruta:
-5.52 USD (550 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (155.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
155.97 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.59%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
90
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
108.26
Negociações longas:
62 (63.92%)
Negociações curtas:
35 (36.08%)
Fator de lucro:
44.93
Valor esperado:
2.50 USD
Lucro médio:
2.70 USD
Perda média:
-1.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.24 USD (1)
Crescimento mensal:
23.76%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2.24 USD (0.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.18% (2.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.16% (376.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|BTCUSD
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|226
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|23K
|BTCUSD
|169K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +34.22 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +155.97 USD
Máxima perda consecutiva: -2.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.77 × 320
|
Exness-Real11
|0.80 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 46
|
RoboForex-Pro-2
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.62 × 199
|
NPBFX-Real
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|2.04 × 89
|
OctaFX-Real
|2.76 × 196
|
OctaFX-Real3
|3.29 × 35
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
|
SageFx-Live
|4.90 × 103
|
OctaFX-Real8
|7.01 × 143
|
FBS-Real-2
|9.27 × 250
|
Hankotrade-Live
|15.00 × 1
Sem comentários