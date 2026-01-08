- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
97
盈利交易:
92 (94.84%)
亏损交易:
5 (5.15%)
最好交易:
34.22 USD
最差交易:
-2.24 USD
毛利:
248.02 USD (192 357 pips)
毛利亏损:
-5.52 USD (550 pips)
最大连续赢利:
30 (155.97 USD)
最大连续盈利:
155.97 USD (30)
夏普比率:
0.41
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.59%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
90
平均持有时间:
4 小时
采收率:
108.26
长期交易:
62 (63.92%)
短期交易:
35 (36.08%)
利润因子:
44.93
预期回报:
2.50 USD
平均利润:
2.70 USD
平均损失:
-1.10 USD
最大连续失误:
1 (-2.24 USD)
最大连续亏损:
-2.24 USD (1)
每月增长:
23.76%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2.24 USD (0.18%)
相对跌幅:
结余:
0.18% (2.24 USD)
净值:
32.16% (376.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|BTCUSD
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|226
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|23K
|BTCUSD
|169K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.22 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +155.97 USD
最大连续亏损: -2.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.77 × 320
|
Exness-Real11
|0.80 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 46
|
RoboForex-Pro-2
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.62 × 199
|
NPBFX-Real
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|2.04 × 89
|
OctaFX-Real
|2.76 × 196
|
OctaFX-Real3
|3.29 × 35
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
|
SageFx-Live
|4.90 × 103
|
OctaFX-Real8
|7.01 × 143
|
FBS-Real-2
|9.27 × 250
|
Hankotrade-Live
|15.00 × 1
没有评论