SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Rapide1
Romell Basilan

Rapide1

Romell Basilan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 24%
OctaFX-Real3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
97
Gewinntrades:
92 (94.84%)
Verlusttrades:
5 (5.15%)
Bester Trade:
34.22 USD
Schlechtester Trade:
-2.24 USD
Bruttoprofit:
248.02 USD (192 357 pips)
Bruttoverlust:
-5.52 USD (550 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (155.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
155.97 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.41
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
6.59%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
90
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
108.26
Long-Positionen:
62 (63.92%)
Short-Positionen:
35 (36.08%)
Profit-Faktor:
44.93
Mathematische Gewinnerwartung:
2.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.24 USD (1)
Wachstum pro Monat :
23.76%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2.24 USD (0.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.18% (2.24 USD)
Kapital:
32.16% (376.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 82
BTCUSD 15
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 226
BTCUSD 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 23K
BTCUSD 169K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +34.22 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +155.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.77 × 320
Exness-Real11
0.80 × 44
ICMarketsSC-Live15
1.33 × 46
RoboForex-Pro-2
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live26
1.62 × 199
NPBFX-Real
1.67 × 3
Pepperstone-Edge12
2.04 × 89
OctaFX-Real
2.76 × 196
OctaFX-Real3
3.29 × 35
ICMarketsSC-Live24
4.70 × 40
SageFx-Live
4.90 × 103
OctaFX-Real8
7.01 × 143
FBS-Real-2
9.27 × 250
Hankotrade-Live
15.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.08 15:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen