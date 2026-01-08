- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
97
Gewinntrades:
92 (94.84%)
Verlusttrades:
5 (5.15%)
Bester Trade:
34.22 USD
Schlechtester Trade:
-2.24 USD
Bruttoprofit:
248.02 USD (192 357 pips)
Bruttoverlust:
-5.52 USD (550 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (155.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
155.97 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.41
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
6.59%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
90
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
108.26
Long-Positionen:
62 (63.92%)
Short-Positionen:
35 (36.08%)
Profit-Faktor:
44.93
Mathematische Gewinnerwartung:
2.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.24 USD (1)
Wachstum pro Monat :
23.76%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2.24 USD (0.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.18% (2.24 USD)
Kapital:
32.16% (376.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|BTCUSD
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|226
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|23K
|BTCUSD
|169K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +34.22 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +155.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.24 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.77 × 320
|
Exness-Real11
|0.80 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 46
|
RoboForex-Pro-2
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.62 × 199
|
NPBFX-Real
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|2.04 × 89
|
OctaFX-Real
|2.76 × 196
|
OctaFX-Real3
|3.29 × 35
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
|
SageFx-Live
|4.90 × 103
|
OctaFX-Real8
|7.01 × 143
|
FBS-Real-2
|9.27 × 250
|
Hankotrade-Live
|15.00 × 1
Keine Bewertungen