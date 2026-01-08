- 자본
- 축소
트레이드:
97
이익 거래:
92 (94.84%)
손실 거래:
5 (5.15%)
최고의 거래:
34.22 USD
최악의 거래:
-2.24 USD
총 수익:
248.02 USD (192 357 pips)
총 손실:
-5.52 USD (550 pips)
연속 최대 이익:
30 (155.97 USD)
연속 최대 이익:
155.97 USD (30)
샤프 비율:
0.41
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.02%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
91
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
108.26
롱(주식매수):
62 (63.92%)
숏(주식차입매도):
35 (36.08%)
수익 요인:
44.93
기대수익:
2.50 USD
평균 이익:
2.70 USD
평균 손실:
-1.10 USD
연속 최대 손실:
1 (-2.24 USD)
연속 최대 손실:
-2.24 USD (1)
월별 성장률:
23.76%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2.24 USD (0.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.18% (2.24 USD)
자본금별:
36.21% (423.61 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|BTCUSD
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|226
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|23K
|BTCUSD
|169K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +34.22 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 30
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +155.97 USD
연속 최대 손실: -2.24 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.77 × 320
|
Exness-Real11
|0.80 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 46
|
RoboForex-Pro-2
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.62 × 199
|
NPBFX-Real
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|2.04 × 89
|
OctaFX-Real
|2.76 × 196
|
OctaFX-Real3
|3.29 × 35
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
|
SageFx-Live
|4.90 × 103
|
OctaFX-Real8
|7.01 × 143
|
FBS-Real-2
|9.27 × 250
|
Hankotrade-Live
|15.00 × 1
리뷰 없음