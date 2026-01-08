리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 Alpari-ECN1 0.00 × 1 RoboForex-Pro-3 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.77 × 320 Exness-Real11 0.80 × 44 ICMarketsSC-Live15 1.33 × 46 RoboForex-Pro-2 1.50 × 2 ICMarketsSC-Live26 1.62 × 199 NPBFX-Real 1.67 × 3 Pepperstone-Edge12 2.04 × 89 OctaFX-Real 2.76 × 196 OctaFX-Real3 3.29 × 35 ICMarketsSC-Live24 4.70 × 40 SageFx-Live 4.90 × 103 OctaFX-Real8 7.01 × 143 FBS-Real-2 9.27 × 250 Hankotrade-Live 15.00 × 1 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오