시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Rapide1
Romell Basilan

Rapide1

Romell Basilan
0 리뷰
안정성
3
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 24%
OctaFX-Real3
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
97
이익 거래:
92 (94.84%)
손실 거래:
5 (5.15%)
최고의 거래:
34.22 USD
최악의 거래:
-2.24 USD
총 수익:
248.02 USD (192 357 pips)
총 손실:
-5.52 USD (550 pips)
연속 최대 이익:
30 (155.97 USD)
연속 최대 이익:
155.97 USD (30)
샤프 비율:
0.41
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.02%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
91
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
108.26
롱(주식매수):
62 (63.92%)
숏(주식차입매도):
35 (36.08%)
수익 요인:
44.93
기대수익:
2.50 USD
평균 이익:
2.70 USD
평균 손실:
-1.10 USD
연속 최대 손실:
1 (-2.24 USD)
연속 최대 손실:
-2.24 USD (1)
월별 성장률:
23.76%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2.24 USD (0.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.18% (2.24 USD)
자본금별:
36.21% (423.61 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 82
BTCUSD 15
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 226
BTCUSD 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 23K
BTCUSD 169K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +34.22 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 30
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +155.97 USD
연속 최대 손실: -2.24 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.77 × 320
Exness-Real11
0.80 × 44
ICMarketsSC-Live15
1.33 × 46
RoboForex-Pro-2
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live26
1.62 × 199
NPBFX-Real
1.67 × 3
Pepperstone-Edge12
2.04 × 89
OctaFX-Real
2.76 × 196
OctaFX-Real3
3.29 × 35
ICMarketsSC-Live24
4.70 × 40
SageFx-Live
4.90 × 103
OctaFX-Real8
7.01 × 143
FBS-Real-2
9.27 × 250
Hankotrade-Live
15.00 × 1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.08 15:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오