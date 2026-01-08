- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
97
Transacciones Rentables:
92 (94.84%)
Transacciones Irrentables:
5 (5.15%)
Mejor transacción:
34.22 USD
Peor transacción:
-2.24 USD
Beneficio Bruto:
248.02 USD (192 357 pips)
Pérdidas Brutas:
-5.52 USD (550 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (155.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
155.97 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.41
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.73%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
90
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
108.26
Transacciones Largas:
62 (63.92%)
Transacciones Cortas:
35 (36.08%)
Factor de Beneficio:
44.93
Beneficio Esperado:
2.50 USD
Beneficio medio:
2.70 USD
Pérdidas medias:
-1.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-2.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.24 USD (1)
Crecimiento al mes:
23.76%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2.24 USD (0.18%)
Reducción relativa:
De balance:
0.18% (2.24 USD)
De fondos:
33.55% (392.44 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|BTCUSD
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|226
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|23K
|BTCUSD
|169K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +34.22 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +155.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.24 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.77 × 320
|
Exness-Real11
|0.80 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 46
|
RoboForex-Pro-2
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.62 × 199
|
NPBFX-Real
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|2.04 × 89
|
OctaFX-Real
|2.76 × 196
|
OctaFX-Real3
|3.29 × 35
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
|
SageFx-Live
|4.90 × 103
|
OctaFX-Real8
|7.01 × 143
|
FBS-Real-2
|9.27 × 250
|
Hankotrade-Live
|15.00 × 1
No hay comentarios