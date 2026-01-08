SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Rapide1
Romell Basilan

Rapide1

Romell Basilan
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 24%
OctaFX-Real3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
97
Transacciones Rentables:
92 (94.84%)
Transacciones Irrentables:
5 (5.15%)
Mejor transacción:
34.22 USD
Peor transacción:
-2.24 USD
Beneficio Bruto:
248.02 USD (192 357 pips)
Pérdidas Brutas:
-5.52 USD (550 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (155.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
155.97 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.41
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.73%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
90
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
108.26
Transacciones Largas:
62 (63.92%)
Transacciones Cortas:
35 (36.08%)
Factor de Beneficio:
44.93
Beneficio Esperado:
2.50 USD
Beneficio medio:
2.70 USD
Pérdidas medias:
-1.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-2.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.24 USD (1)
Crecimiento al mes:
23.76%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2.24 USD (0.18%)
Reducción relativa:
De balance:
0.18% (2.24 USD)
De fondos:
33.55% (392.44 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 82
BTCUSD 15
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 226
BTCUSD 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 23K
BTCUSD 169K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.77 × 320
Exness-Real11
0.80 × 44
ICMarketsSC-Live15
1.33 × 46
RoboForex-Pro-2
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live26
1.62 × 199
NPBFX-Real
1.67 × 3
Pepperstone-Edge12
2.04 × 89
OctaFX-Real
2.76 × 196
OctaFX-Real3
3.29 × 35
ICMarketsSC-Live24
4.70 × 40
SageFx-Live
4.90 × 103
OctaFX-Real8
7.01 × 143
FBS-Real-2
9.27 × 250
Hankotrade-Live
15.00 × 1
No hay comentarios
2026.01.08 15:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
