- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
96
Profit Trade:
91 (94.79%)
Loss Trade:
5 (5.21%)
Best Trade:
34.22 USD
Worst Trade:
-2.24 USD
Profitto lordo:
243.73 USD (191 929 pips)
Perdita lorda:
-5.52 USD (550 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (155.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
155.97 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.31%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
106.34
Long Trade:
61 (63.54%)
Short Trade:
35 (36.46%)
Fattore di profitto:
44.15
Profitto previsto:
2.48 USD
Profitto medio:
2.68 USD
Perdita media:
-1.10 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.24 USD (1)
Crescita mensile:
23.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.24 USD (0.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.18% (2.24 USD)
Per equità:
29.05% (339.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|BTCUSD
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|221
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|22K
|BTCUSD
|169K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.22 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +155.97 USD
Massima perdita consecutiva: -2.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.77 × 320
|
Exness-Real11
|0.80 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 46
|
RoboForex-Pro-2
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.62 × 199
|
NPBFX-Real
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|2.04 × 89
|
OctaFX-Real
|2.76 × 196
|
OctaFX-Real3
|3.29 × 35
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
|
SageFx-Live
|4.90 × 103
|
OctaFX-Real8
|7.01 × 143
|
FBS-Real-2
|9.27 × 250
|
Hankotrade-Live
|15.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
23%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
3
0%
96
94%
100%
44.15
2.48
USD
USD
29%
1:500