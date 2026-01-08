SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / To the moon and beyond
Amr Hana' Ali Mohammed Khafaga

To the moon and beyond

Amr Hana' Ali Mohammed Khafaga
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -52%
FxPro-MT5
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
84 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (17.65%)
En iyi işlem:
65.96 USD
En kötü işlem:
-28.77 USD
Brüt kâr:
364.38 USD (11 297 pips)
Brüt zarar:
-117.33 USD (7 141 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (104.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.52 USD (13)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
27.44%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.73
Alış işlemleri:
42 (41.18%)
Satış işlemleri:
60 (58.82%)
Kâr faktörü:
3.11
Beklenen getiri:
2.42 USD
Ortalama kâr:
4.34 USD
Ortalama zarar:
-6.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-42.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.44 USD (5)
Aylık büyüme:
57.40%
Algo alım-satım:
45%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
43.12 USD
Maksimum:
43.12 USD (82.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.30% (42.44 USD)
Varlığa göre:
43.61% (359.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 67
USDCHF 15
GBPUSD 8
GOLD 4
EURJPY 4
EURGBP 2
AUDJPY 1
USDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 233
USDCHF 35
GBPUSD 2
GOLD -42
EURJPY 0
EURGBP 7
AUDJPY 0
USDJPY 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.1K
USDCHF 2.1K
GBPUSD 148
GOLD -4.2K
EURJPY 36
EURGBP 520
AUDJPY 1
USDJPY 450
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +65.96 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +104.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.44 USD

İnceleme yok
2026.01.08 12:21
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 12:21
A large drawdown may occur on the account again
