- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
84 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (17.65%)
En iyi işlem:
65.96 USD
En kötü işlem:
-28.77 USD
Brüt kâr:
364.38 USD (11 297 pips)
Brüt zarar:
-117.33 USD (7 141 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (104.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.52 USD (13)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
27.44%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.73
Alış işlemleri:
42 (41.18%)
Satış işlemleri:
60 (58.82%)
Kâr faktörü:
3.11
Beklenen getiri:
2.42 USD
Ortalama kâr:
4.34 USD
Ortalama zarar:
-6.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-42.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.44 USD (5)
Aylık büyüme:
57.40%
Algo alım-satım:
45%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
43.12 USD
Maksimum:
43.12 USD (82.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.30% (42.44 USD)
Varlığa göre:
43.61% (359.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|67
|USDCHF
|15
|GBPUSD
|8
|GOLD
|4
|EURJPY
|4
|EURGBP
|2
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|233
|USDCHF
|35
|GBPUSD
|2
|GOLD
|-42
|EURJPY
|0
|EURGBP
|7
|AUDJPY
|0
|USDJPY
|12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.1K
|USDCHF
|2.1K
|GBPUSD
|148
|GOLD
|-4.2K
|EURJPY
|36
|EURGBP
|520
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|450
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +65.96 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +104.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
OctaFX-Real
|0.00 × 3
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 6
Axiory-Live
|0.00 × 30
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 3
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
FPMarkets-Live
|0.00 × 29
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 28
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 19
Exness-MT5Real8
|0.00 × 339
RoboForex-ECN
|0.00 × 202
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
ICMarkets-MT5
|0.05 × 64
FxPro-MT5 Live02
|0.09 × 43
FxPro-MT5 Live03
|0.22 × 484
FOREX.comCA-Live 532
|0.23 × 120
XMTrading-MT5 3
|0.28 × 169
FxPro-MT5
|0.36 × 7460
GoMarkets-Live
|0.37 × 43
Coinexx-Live
|0.40 × 80
