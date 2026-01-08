シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / To the moon and beyond
Amr Hana' Ali Mohammed Khafaga

To the moon and beyond

Amr Hana' Ali Mohammed Khafaga
レビュー0件
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -46%
FxPro-MT5
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
125
利益トレード:
102 (81.60%)
損失トレード:
23 (18.40%)
ベストトレード:
65.96 USD
最悪のトレード:
-36.46 USD
総利益:
560.82 USD (13 808 pips)
総損失:
-214.14 USD (9 573 pips)
最大連続の勝ち:
30 (104.49 USD)
最大連続利益:
114.52 USD (13)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
54.80%
最近のトレード:
35 分前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.62
長いトレード:
54 (43.20%)
短いトレード:
71 (56.80%)
プロフィットファクター:
2.62
期待されたペイオフ:
2.77 USD
平均利益:
5.50 USD
平均損失:
-9.31 USD
最大連続の負け:
5 (-42.44 USD)
最大連続損失:
-95.78 USD (4)
月間成長:
72.15%
アルゴリズム取引:
55%
残高によるドローダウン:
絶対:
43.12 USD
最大の:
95.78 USD (24.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.30% (42.44 USD)
エクイティによる:
52.13% (467.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 81
USDCHF 21
GBPUSD 8
GOLD 4
EURJPY 4
AUDUSD 3
EURGBP 2
AUDJPY 1
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 301
USDCHF 61
GBPUSD 2
GOLD -42
EURJPY 0
AUDUSD 7
EURGBP 7
AUDJPY 0
USDJPY 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 4.6K
USDCHF 2.5K
GBPUSD 148
GOLD -4.2K
EURJPY 36
AUDUSD 185
EURGBP 520
AUDJPY 1
USDJPY 450
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +65.96 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +104.49 USD
最大連続損失: -42.44 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FxPro-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexTime-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 30
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 29
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 28
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 22
Exness-MT5Real8
0.00 × 339
RoboForex-ECN
0.00 × 206
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
FxPro-MT5 Live02
0.09 × 43
FOREX.comCA-Live 532
0.18 × 149
FxPro-MT5 Live03
0.22 × 501
XMTrading-MT5 3
0.28 × 169
GoMarkets-Live
0.36 × 45
FxPro-MT5
0.38 × 10169
Coinexx-Live
0.40 × 80
15 より多く...
レビューなし
2026.01.12 13:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 09:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 12:21
A large drawdown may occur on the account again
