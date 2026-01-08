- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
125
利益トレード:
102 (81.60%)
損失トレード:
23 (18.40%)
ベストトレード:
65.96 USD
最悪のトレード:
-36.46 USD
総利益:
560.82 USD (13 808 pips)
総損失:
-214.14 USD (9 573 pips)
最大連続の勝ち:
30 (104.49 USD)
最大連続利益:
114.52 USD (13)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
54.80%
最近のトレード:
35 分前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.62
長いトレード:
54 (43.20%)
短いトレード:
71 (56.80%)
プロフィットファクター:
2.62
期待されたペイオフ:
2.77 USD
平均利益:
5.50 USD
平均損失:
-9.31 USD
最大連続の負け:
5 (-42.44 USD)
最大連続損失:
-95.78 USD (4)
月間成長:
72.15%
アルゴリズム取引:
55%
残高によるドローダウン:
絶対:
43.12 USD
最大の:
95.78 USD (24.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.30% (42.44 USD)
エクイティによる:
52.13% (467.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|81
|USDCHF
|21
|GBPUSD
|8
|GOLD
|4
|EURJPY
|4
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|2
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|301
|USDCHF
|61
|GBPUSD
|2
|GOLD
|-42
|EURJPY
|0
|AUDUSD
|7
|EURGBP
|7
|AUDJPY
|0
|USDJPY
|12
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|4.6K
|USDCHF
|2.5K
|GBPUSD
|148
|GOLD
|-4.2K
|EURJPY
|36
|AUDUSD
|185
|EURGBP
|520
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|450
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +65.96 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +104.49 USD
最大連続損失: -42.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FxPro-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 28
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 339
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 206
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
ICMarkets-MT5
|0.05 × 64
|
FxPro-MT5 Live02
|0.09 × 43
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.18 × 149
|
FxPro-MT5 Live03
|0.22 × 501
|
XMTrading-MT5 3
|0.28 × 169
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 45
|
FxPro-MT5
|0.38 × 10169
|
Coinexx-Live
|0.40 × 80
