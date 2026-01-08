- Прирост
Всего трейдов:
125
Прибыльных трейдов:
102 (81.60%)
Убыточных трейдов:
23 (18.40%)
Лучший трейд:
65.96 USD
Худший трейд:
-36.46 USD
Общая прибыль:
560.82 USD (13 808 pips)
Общий убыток:
-214.14 USD (9 573 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (104.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
114.52 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
54.80%
Последний трейд:
37 минут
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.62
Длинных трейдов:
54 (43.20%)
Коротких трейдов:
71 (56.80%)
Профит фактор:
2.62
Мат. ожидание:
2.77 USD
Средняя прибыль:
5.50 USD
Средний убыток:
-9.31 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-42.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-95.78 USD (4)
Прирост в месяц:
72.15%
Алготрейдинг:
55%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.12 USD
Максимальная:
95.78 USD (24.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.30% (42.44 USD)
По эквити:
52.13% (467.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|81
|USDCHF
|21
|GBPUSD
|8
|GOLD
|4
|EURJPY
|4
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|2
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|301
|USDCHF
|61
|GBPUSD
|2
|GOLD
|-42
|EURJPY
|0
|AUDUSD
|7
|EURGBP
|7
|AUDJPY
|0
|USDJPY
|12
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|4.6K
|USDCHF
|2.5K
|GBPUSD
|148
|GOLD
|-4.2K
|EURJPY
|36
|AUDUSD
|185
|EURGBP
|520
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|450
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +65.96 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +104.49 USD
Макс. убыток в серии: -42.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 28
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 339
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 206
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
ICMarkets-MT5
|0.05 × 64
|
FxPro-MT5 Live02
|0.09 × 43
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.18 × 149
|
FxPro-MT5 Live03
|0.22 × 501
|
XMTrading-MT5 3
|0.28 × 169
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 45
|
FxPro-MT5
|0.38 × 10169
|
Coinexx-Live
|0.40 × 80
Нет отзывов
